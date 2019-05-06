Пензенцев приглашают на уборку территории «Сурского водохранилища»

Жителей Пензы приглашают принять участие в экологической акции «Сурскому водохранилищу - чистые берега» (0+). Массовая уборка запланирована на 11 мая. Волонтеров и активистов ждут на станции «Пенза-1», оттуда в 9.00 к водохранилищу отправятся несколько автобусов.

«Туда приезжают не только жители Пензенской области, но и люди из других областей, оставляют мусор, потому что не организовано. Хочу убраться там, поставить контейнеры. У нас есть связь с региональным оператором, он обещал машины и 1000 мешков. С министром образования обговорили, что будут волонтеры, порядка 100-200 человек», - рассказал организатор акции Виктор Небога.

После массовой уборки прибрежной зоны водохранилища обещают организовать полевую кухню и концерт, в котором примут участие пензенские коллективы. Кроме того, любой желающий сможет посадить саженцы дуба, которые подарят волонтерам после акции.