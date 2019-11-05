Пензенцев приглашают на творческий вечер ансамбля «Вольница»

Жителей и гостей Пензы приглашают 8 ноября в областную филармонию. Там состоится творческий вечер ансамбля «Вольница».

Артисты готовят программу под названием «Неповторимый край мой Пензенский» (6+). Коллектив во главе с Заслуженным работником культуры России Вячеславом Гуляевским даст полуторачасовой концерт. Всего будет около 30 музыкальных номеров, в основном, композиции советской эстрады в современной обработке.

«Концерт будет состоять из произведений легкого жанра, без казачьих песен, немного народных, романсы, а также эстрада 60-х и 70-х годов», - рассказал Вячеслав Гуляевский.

Концерт пройдет на сцене большого зала филармонии 8 ноября. Начало - в 18:30.