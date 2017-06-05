05 июня 2017, 10:01Общество Пензенцев приглашают на спортивный праздник Праздник «Здоровая нация – сильная Россия» пройдет 7 июня в парке имени Белинского в Пензе (0+).

Любой желающий может принять в нем участие, мероприятие предназначено для всей семьи, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Каждый сможет вспомнить страницы истории пензенского спорта на программе из цикла «Здоровая нация – сильная Россия», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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