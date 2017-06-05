Пензенцев приглашают на спортивный праздник

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 июня 2017, 10:01Общество
Праздник «Здоровая нация – сильная Россия» пройдет 7 июня в парке имени Белинского в Пензе (0+).
Любой желающий может принять в нем участие, мероприятие предназначено для всей семьи, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Каждый сможет вспомнить страницы истории пензенского спорта на программе из цикла «Здоровая нация – сильная Россия», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.
05 июня 2017, 15:33В Пензе купаться можно лишь на двух пляжах
05 июня 2017, 15:01Пензенцев приглашают на бесплатное УЗИ
05 июня 2017, 14:43Гришаев оценил ход ремонта пензенских дорог
05 июня 2017, 14:32В Пензе маршрут №33 продлили до Абековской заставы
05 июня 2017, 14:21В Бессоновском районе прошел фестиваль мордовской культуры
05 июня 2017, 14:01Пензенец сообщил о пожаре в Заводском районе. ФОТО
05 июня 2017, 13:30Пензенцам вернули 900 тысяч рублей за ЖКУ
05 июня 2017, 13:02В Пензенской области будет отремонтирована 31 школа