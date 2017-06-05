05 июня 2017, 10:01Общество

Пензенцев приглашают на спортивный праздник

Праздник «Здоровая нация – сильная Россия» пройдет 7 июня в парке имени Белинского в Пензе (0+).

Любой желающий может принять в нем участие, мероприятие предназначено для всей семьи, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Каждый сможет вспомнить страницы истории пензенского спорта на программе из цикла «Здоровая нация – сильная Россия», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Общество
просмотров 82
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ