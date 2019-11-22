Пензенцев приглашают на семейные соревнования по дзюдо

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 ноября 2019, 13:33Спорт
В Пензе 24 ноября состоится семейный турнир по дзюдо Judo Family (0+).
За победу будут бороться дзюдоисты 2009-2010 годов рождения вместе со своими родителями.
«Элементы дзюдо способствуют развитию и укреплению организма независимо от возраста, пола, состояния здоровья и степени физического развития. Эстафета пройдет в игровой форме – семьям предстоит продемонстрировать силу, ловкость, гибкость, координацию движений, а также умение работать в команде и волю к победе», - пояснили в пресс-службе региональной федерации дзюдо.
Заявки на участие в соревнованиях подали уже 24 семьи. Турнир пройдет во дворце единоборств «Воейков». Торжественное открытие - в 10:00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
22 ноября 2019, 17:06В Каменке нарколог выдал алкоголику справку для оформления водительских прав
22 ноября 2019, 16:36Жительница Лопатинского района спрятала телефон для сына-зека в подошве
22 ноября 2019, 16:09Шеф-редактора «Экспресса» пригласили на запись новогоднего огонька на ОТР
22 ноября 2019, 16:07В Пензенской области 79% гостиниц не имеет звездности
22 ноября 2019, 15:38В разных частях Пензы дома остались без воды из-за трех коммунальных аварий
22 ноября 2019, 15:04Пензенцам напомнили о безопасности на льду
22 ноября 2019, 14:34В Пензенской области вырос индекс промышленного производства
22 ноября 2019, 14:03Пензенец расплатился с долгом в 400 тыс. рублей, но все равно попал к приставам