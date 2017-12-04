05 декабря 2017, 10:37Общество Пензенцев приглашают на промышленную выставку в Казахстан Пензенских промышленников приглашают принять участие в международной выставке «Expo-Russia Kazakhstan 2018» (0+) и Алматинском бизнес-форуме (18+).

Мероприятия пройдут с 26 по 28 июня в конгресс-центре Rixos в городе Алматы.

«В экспозициях участников будут представлены инновационные разработки в машиностроении, транспорте, энергетике и энергосберегающих технологиях, связи и телекоммуникациях, медицинском оборудовании и фармацевтике, сельском хозяйстве и продовольствии, нефтехимической и газовой промышленности, банковской деятельности, образовании, туризме. Деловой программой предусмотрено проведение международной конференции на тему «Евразийский экономический союз: новые возможности для делового мира», - сообщили в пресс-центре облправительства.

В программе - биржа деловых контактов в формате В2В, бизнес-миссии и презентации предприятий, а также круглые столы, в которых примут участие представители органов исполнительной власти и бизнеса из России, Казахстана, Беларуси, Китая, Испании, Ирана и ряда государств Центральной Азии, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Более подробно об условиях участия можно узнать в оргкомитете мероприятия по телефонам: (495) 721-32-36, 637-50-79, 637-36-33 или по e-mail: info@zarubezhexpo.ru.

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/announcements/56401/

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