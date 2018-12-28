28 декабря 2018, 14:36Общество

Пензенцев приглашают на пробежку 1 января

1 января пензенцам предлагают присоединиться к миссионерско-спортивной акции «Муромская дорожка-2019», а именно – к утренней 10-километровой пробежке и тренировке по кекусин-кан.

Как сообщили в пресс-службе Пензенской епархии, инициатором акции является федерация кекусин-кан каратэ-до региона. Мероприятие начнется в 10.00 с молебна в храме святых Петра и Февроньи, затем пензенцев пригласят на пробежку и тренировку. Праздник завершится чаепитием и просмотром фильма.

Акцию проводят уже четыре года, сегодня она является международной. К ней присоединились более 30 российских городов России и несколько тысяч участников разных возрастов, а также десятки спортклубов.

Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: Скриншот: https://pixabay.com/ru/зима-снег-холодный-уайт-текстура-260817/

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