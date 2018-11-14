Пензенцев приглашают на премьеру спектакля «Хорошая»

На малой сцене пензенского драматического театра проходят последние репетиции нового спектакля «Хорошая» (16+). На премьере, кстати, будут авторы пьесы, по которой ставят этот спектакль, драматурги Ольга Михайлова и Елена Исаева.

Кроткий нрав и тюремный шансон, интеллигентность и покорение сцен ночных заведений. В личности Марусеньки - главной героини пьесы, сочетаются, казалось бы, невероятные черты. На сцене в новой постановке пензенского драматического театра вообще, в основном, одни контрасты и женщины, авторы - тоже представительницы прекрасного пола - Ольга Михайлова и Елена Исаева. Вот только режиссировать это действо взялся мужчина. До премьеры - считанные дни.

«Что касается женской психологии, конечно, сложно, это как камень преткновения, о который я бьюсь. Некоторые моменты даются очень нелегко, но в этом помогает большая часть женского коллектива пьесы», - рассказал режиссер спектакля Никита Кузин.

Он пока еще студент ГИТИСа. Но на сцене уже, что называется «свой». Актер пензенского драмтеатра, в 2017 году дебютировал как режиссер с постановкой "Любовь до потери памяти» (16+). Спектакль, как говорит художественный руководитель пензенского драматического театра Сергей Казаков, до сих пор собирает полные залы. Новая постановка - часть давнего проекта «Из-под пера».

«У всех сложился стереотип, что люди, которые исполняют шансон, обязательно сидели и ведут неправильный образ жизни. Но нет, это просто шоу-бизнес. В пьесе этим занимается интеллигентная, талантливая, очень хрупкая и ранимая девушка, она просто пишет песни на тюремную тематику», - отметил Сергей Казаков.

Понять, что вера растоптана, надежды разрушены, а любовь променяна на спокойствие. Это путь, который так ясно видят героини «Хорошей». Но выберут ли они его для себя? И останутся ли они хорошими? На эти вопросы пензенский зритель ответит 17 ноября. Именно на эту дату назначена премьера спектакля.