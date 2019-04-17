Пензенцев приглашают на предпасхальную ярмарку

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17 апреля 2019, 17:58Общество
В Пензе на Фонтанной площади 20 апреля организуют предпасхальную ярмарку (0+).
Горожане смогут приобрести хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную и кисломолочную продукцию, яйца, мясные и колбасные изделия, овощи, растительные масла, грибы, сахар, муку, мед и продукцию пчеловодства, сообщает пресс-служба областного минсельхоза.
Ярмарка будет работать с 8.00 до 15.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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