Пензенцев приглашают на праздник каши

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20 сентября 2018, 10:02Общество
23 сентября в Пензе в парке им. Белинского впервые пройдет праздник каши (0+).
Как сообщает пресс-служба мэрии, гостей мероприятия ждут дегустация различных видов каш, выставка-ярмарка, выступление творческих коллективов, русские народные игры и забавы, гадание на крупах, фотозоны, полезные сладости.
Праздник начнется в 14.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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