20 сентября 2018, 10:02Общество

Пензенцев приглашают на праздник каши

23 сентября в Пензе в парке им. Белинского впервые пройдет праздник каши (0+).

Как сообщает пресс-служба мэрии, гостей мероприятия ждут дегустация различных видов каш, выставка-ярмарка, выступление творческих коллективов, русские народные игры и забавы, гадание на крупах, фотозоны, полезные сладости.

Праздник начнется в 14.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D1%8E%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8-3186256/
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