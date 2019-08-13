Пензенцев приглашают на православный праздник «Спас»

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13 августа 2019, 15:06Культура
В Пензе пройдет ежегодный областной праздник православной культуры «Спас» (0+). Праздничные мероприятия начнутся 18 августа в 10:00 в сквере им. М.Ю. Лермонтова.
Как сообщили в пресс-центре областного правительства, гости «Пензенского Спаса» смогут посетить выставки изделий народно-художественных промыслов и ремесел муниципальных образований региона, выставку-продажу меда, яблок, образцов национальной кухни. Также на празднике будут работать фотозона, спортивная и детская площадки.
На центральной сцене выступят творческие коллективы районов Пензенской области и специальные гости праздника - группа «Зазноба» и мужской ансамбль «Артель».
Ранее информагентство сообщало, что из-за проведения праздника православной культуры Спас пензенцы не смогут проехать по улице Белинского, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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