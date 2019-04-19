Пензенцев приглашают на постановку ТЮЗа «Винни Пух и компания»

21 апреля в пензенском театре юного зрителя состоится премьера спектакля «Винни Пух и компания» (6+). Зрителей ждут знакомые сказки о дне рождения ослика Иа, о том, как потерялся Кролик, и об учебе Кристофера Робина. Над постановкой в театре работали довольно большим составом. Она потребовала серьезных музыкальных усилий: песни для него писали заранее. На постановке ждут как детей, так и взрослых, для них «Винни Пух и компания» станет поводом вспомнить детство.

Финальную песню, которую актеры на репетиции отыгрывают с такой жизнерадостностью, в пензенском ТЮЗе целиком сочинили сами - и текст, и музыку, и хореографию. В песнях к спектаклю «Винни Пух и компания» создатели использовали слова Бориса Заходера лишь в отдельных сценах, все остальное - собственного сочинения. Музыкальную часть писали заранее в студии. Ведь после премьеры с этой постановкой ТЮЗу придется путешествовать по всей области. Звук не должен подвести ни на одной площадке. Вообще, как говорят авторы, у спектакля есть даже свой, сквозной музыкальный мотив.

«По сюжету, это последний день перед тем, как Кристофер Робин отправится в школу, но он сам не появляется в спектакле. Все смеются, подкалывают друг друга и веселятся. Главная мысль спектакля, наверное, - то, что в человеке навсегда остается маленькая часть детства», - рассказала режиссер спектакля Ирина Дрожилова.

Пензенцев ждут на постановку семьями. Создатели уверены, детям будет весело, к тому же, в спектакле есть и обучающий момент, например, обыгрываются буквы алфавита. Они становятся даже частью декораций. Для взрослых «Винни Пух и компания» станет поводом вспомнить о своем внутреннем ребенке. Актеры подтверждают: во время репетиций самое главное - разбудить его.

«Любил в детстве этого персонажа, и сейчас ничего не изменилось, наверное, и в старости тоже все будет так же. Играть Винни Пуха - это большая ответственность. Дети - это такие критики, их не обманешь», - отметили актеры театра юного зрителя Пензы Вячеслав Копенкин и Юлия Карпова.

Премьера спектакля «Винни Пух и компания» состоится 21 апреля (6+). Зрителей ждут знакомые по книгам и мультикам эпизоды того, как потерялся Кролик, как игрушки гадают, куда Кристофер Робин пропадает по утрам и, конечно, день рождения Ослика Иа.