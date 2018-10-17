Пензенцев приглашают на первый фестиваль детской духовной музыки

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17 октября 2018, 19:31Культура
20 и 21 октября в областной библиотеке имени Лермонтова пройдет детский фестиваль духовной музыки (0+). Такой фестиваль в Пензе пройдет впервые.
В нем примут участие десять детских духовных коллективов, которые представляют музыкальные образовательные учреждения города, а также хоровая школа пензенской епархии. Лучшие номера представят на гала-концерте, который пройдет во второй день фестиваля.
«Приглашаем всех посетить эти мероприятия. Будут гости, в том числе - детские хоровые коллективы из Москвы, которые поделятся с жителями и гостями города своим творчеством, постараются донести, что духовная музыка в России живет и развивается», - сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Кроме того, гости фестиваля увидят музыкальную композицию, которая расскажет о царской семье. Также 21 октября после гала-концерта в губернаторском зале библиотеки состоится поэтический вечер (0+).
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