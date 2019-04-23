Пензенцев приглашают на пасхальное богослужение

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23 апреля 2019, 16:38Общество
В Пензе в ночь с 27 на 28 апреля в Успенском кафедральном соборе состоится праздничное пасхальное богослужение.
Службу, которая начнется в 23.30, возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Также 28 апреля в 16.00, на территории Спасского кафедрального собора состоится великая пасхальная вечерня, во время которой пензенцам раздадут благодатный огонь из Иерусалима.
После богослужения в соборе покажут короткометражный документальный фильм о Первохраме. Затем все присутствующие смогут увидеть иконы для будущего иконостаса.
Помимо этого, для всех желающих будут организованы экскурсии, во время которых волонтеры расскажут об истории храма.
Возрастные ограничения – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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