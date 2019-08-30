Пензенцев приглашают на открытие обновленного парка имени Ульяновых

«Парк времен» - такое название дали новой зоне отдыха в микрорайоне Арбеково. Ее обустроили на месте бывшего парка имени Ульяновых. На днях территорию открыли для всех желающих и, как выяснилось, таких оказалось немало.

Один из старейших парков города всегда привлекал много людей. Теперь после масштабной реконструкции там - еще больше восхищенных детей и взрослых. Работы в бывшем парке имени Ульяновых инициировали после вопроса одной из местных жительниц в рамках «прямой линии» с губернатором.

На благоустройство территории 25 миллионов рублей направила пензенская крупная строительная компания. Причем, прежде чем приступить к реализации проекта, его согласовали с местными жителями. Старое асфальтовое покрытие дорожек аллеи заменили на плитку, провели освещение, установили удобные лавочки и даже качели для взрослых. Появилось несколько игровых и универсальных спортивных площадок. Не пустует ни футбольное поле, ни уличные тренажеры.

«Мы давно здесь занимаемся спортом. Произошла глобальная реконструкция. Теперь есть где с детишками поиграть. Не ожидали такого. Большое спасибо», - сказала жительница Пензы Татьяна Душина.

«Была здесь на прошлой неделе, его еще ремонтировали, а сейчас уже все готово. Все хорошо, очень красиво», - отметила жительница Пензы Ольга Сергунина.

Официальное открытие «Парка времен» запланировано на 31 августа. С 10:00 до 12:00 перед горожанами будут выступать пензенские музыкальные коллективы, спортсмены проведут для гостей открытый урок, а ребят будут развлекать аниматоры.

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