Пензенцев приглашают на общегородской субботник

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19 апреля 2019, 15:06Общество
В Пензе 20 апреля состоится общегородской субботник (0+). Местные жители могут принять участие в благоустройстве и озеленении улиц.
В пресс-службе мэрии сообщили, что все необходимое для уборки территорий участникам субботника предоставят. Начало - в 9.00.
В Железнодорожном районе планируется благоустроить:
- прибрежную зону по ул. Восточной по направлению к мотодрому Сура;
- прибрежную зону по ул. Кустанайской;
- береговую линию по ул. Злобина;
- пляж на ул. Коробкова;
- лесополосу между улицами Измайлова и Ново-Казанская.
В Октябрьском районе планируется привести в порядок участки:
- от Беляевского путепровода в сторону ул. 2я Офицерская, Придорожная, Ряжская;
- от трассы М-5 «Урал» по ул. Кронштадтская (в районе МКД № 42, 44 по ул. Ульяновская);
- от ул. Аустрина, 200 до трассы М-5 «Урал» – обе стороны;
- от АЗС (пр. Строителей, 11) до ул. Рахманинова;
- ул. Шмидта (от ул. Гагарина);
- ул. Тернопольская (зеленая зона в районе дома №7);
- ул. Сумская (от дома № 2 до дома № 32);
- ул. Глазунова, 7.
В Первомайском районе пензенцев приглашают заняться благоустройством на территориях:
- пустырь ул. Свердлова (от ул. Калинина до ул. Богданова) и ул. Калинина, 41 А;
- за Музеем народного творчества по ул. Куйбышева, 45, Красная, 5, Свердлова, 38 А;
- на лесополосе от по ул. Попова ( от ул. Пацаева до ул. Окружная);
- сквер Олимпийская аллея;
- сквер Чкалова/Куйбышева;
- ул. Кривозерье дэпо троллейбусов;
- ул. Маршала Крылова;
- ул. Российская, 45 между детским садом №160 и 46 школой;
- ул. Куйбышева, 11 А и 9 А (по периметру Хоккейной площадки);
- сквер от ул. Мира 27-55;
- сквер им. Воейкова.
В Ленинском районе необходимо убраться на территориях:
- пр. Победы, 35, 39, прилегающая территория к путепроводу, ул. Вяземского;
- внутриквартальная территория ул. Карпинского/Пр. Победы/ Островского;
- ул. Кольцова (пустырь вдоль железнодорожных путей), 5-й проезд Кольцова, территория перед автодромом «Вираж»;
- сквер им. В.В. Тарасова (детская площадка), 8 Марта, 9;
- о. Пески, прибрежная территория;
- смотровая площадка, 2-й Горный проезд
В мэрии добавили, что в субботнике могут принять участие все желающие, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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