Пензенцев приглашают на общегородской субботник

В Пензе 20 апреля состоится общегородской субботник (0+). Местные жители могут принять участие в благоустройстве и озеленении улиц.

В пресс-службе мэрии сообщили, что все необходимое для уборки территорий участникам субботника предоставят. Начало - в 9.00.

В Железнодорожном районе планируется благоустроить:

- прибрежную зону по ул. Восточной по направлению к мотодрому Сура;

- прибрежную зону по ул. Кустанайской;

- береговую линию по ул. Злобина;

- пляж на ул. Коробкова;

- лесополосу между улицами Измайлова и Ново-Казанская.

В Октябрьском районе планируется привести в порядок участки:

- от Беляевского путепровода в сторону ул. 2я Офицерская, Придорожная, Ряжская;

- от трассы М-5 «Урал» по ул. Кронштадтская (в районе МКД № 42, 44 по ул. Ульяновская);

- от ул. Аустрина, 200 до трассы М-5 «Урал» – обе стороны;

- от АЗС (пр. Строителей, 11) до ул. Рахманинова;

- ул. Шмидта (от ул. Гагарина);

- ул. Тернопольская (зеленая зона в районе дома №7);

- ул. Сумская (от дома № 2 до дома № 32);

- ул. Глазунова, 7.

В Первомайском районе пензенцев приглашают заняться благоустройством на территориях:

- пустырь ул. Свердлова (от ул. Калинина до ул. Богданова) и ул. Калинина, 41 А;

- за Музеем народного творчества по ул. Куйбышева, 45, Красная, 5, Свердлова, 38 А;

- на лесополосе от по ул. Попова ( от ул. Пацаева до ул. Окружная);

- сквер Олимпийская аллея;

- сквер Чкалова/Куйбышева;

- ул. Кривозерье дэпо троллейбусов;

- ул. Маршала Крылова;

- ул. Российская, 45 между детским садом №160 и 46 школой;

- ул. Куйбышева, 11 А и 9 А (по периметру Хоккейной площадки);

- сквер от ул. Мира 27-55;

- сквер им. Воейкова.

В Ленинском районе необходимо убраться на территориях:

- пр. Победы, 35, 39, прилегающая территория к путепроводу, ул. Вяземского;

- внутриквартальная территория ул. Карпинского/Пр. Победы/ Островского;

- ул. Кольцова (пустырь вдоль железнодорожных путей), 5-й проезд Кольцова, территория перед автодромом «Вираж»;

- сквер им. В.В. Тарасова (детская площадка), 8 Марта, 9;

- о. Пески, прибрежная территория;

- смотровая площадка, 2-й Горный проезд

В мэрии добавили, что в субботнике могут принять участие все желающие, пишет ИА «Пенза-Пресс».