Пензенцев приглашают на «Ночь искусств»

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26 октября 2017, 12:35Культура
4 ноября Пензенская областная библиотека для детей и юношества присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств» (0+).
В этот раз мероприятие пройдет под общим девизом «Искусство объединяет» и будет посвящено Году экологии, Дню народного единства и 100-летию Октябрьской революции, сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Гости акции смогут послушать «осенние мелодии» в музыкальной гостиной, в анимационной студии «Стоп! Снято!» будет создан мультфильм о красоте и неповторимости родной природы, в мастерской живописи «Открой в себе художника!» пройдут уроки обучения оригинальной технике рисования. Также будут работать гримерная мастерская, игровая площадка, эрудит-зона, арт-пространство, фотоателье. Желающие смогут принять участие в мастер-классе от театра танца.
Начало мероприятий - в 17.00 по адресу: г. Пенза, ул. Толстого, 8а, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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