Пензенцев приглашают на нестандартный субботник с пикником и йогой

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18 июля 2019, 19:33Культура
В Пензе во второй раз пройдет всероссийская акция «Чистые игры» (6+). 27 июля на территории Совхоз-техникума активисты соберутся вместе, чтобы провести время с пользой для себя и природы. Кроме традиционной уборки, участников ждет развлекательная программа и приятные подарки.
«Отдохнули, а забыли убрать», - типичная ситуация, которую можно наблюдать чуть ли не в каждом лесном массиве. Территория Совхоз-техникума - не исключение. Судя по залежам мусора, там давно не было субботников, а отдыхают с завидной регулярностью. «Чистые игры» призваны исправить ситуацию: это уборка в формате соревнования.
«Всем участникам предлагается объединиться в команды и совместно заниматься раздельным сбором мусора. Одна из целей данной игры - отправить часть отходов на переработку», - рассказала руководитель пензенского отделения экологического движения России «ЭКА» Алина Можачкина-Грибанова.
Команды получат за уборку мусора баллы. Самых активных участников «Чистых игр» партнеры акции поощрят подарками, а продолжат нестандартный субботник пикник и развлекательная программа.
«У нас будут мастер-классы творческого характера, по экомешочкам. Такая полезная штука, чтобы не пользоваться пакетами в магазине и минимизировать количество пластика в своей жизни. Также будут мастер-классы по танцам, йоге, а также чаепитие и массаж», - сказала организатор мероприятия Елена Игошина.
Чтобы стать участником «Чистых игр», необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать двумя способами: на сайте акции или лично в день проведения уборки. Место сбора участников - остановка «Совхоз-техникум» в 10.00.
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