Пензенцев приглашают на митинг в честь Дня народного единства

Жителей и гостей города приглашают в этот день на Юбилейную площадь. Начало мероприятия – в 10.00, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Затем для жителей пройдут развлекательные программы в парках культуры и отдыха. Так, в ПКиО «Комсомольский» на территории роллердрома в 12.00 состоится спортивно-развлекательное шоу «В единстве - наша сила!» (0+). А в парке имени Белинского в 14.00 – творческая программа «Если мы едины, мы не победимы!» (0+), пишет ИА «Пенза-Пресс».