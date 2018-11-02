Пензенцев приглашают на митинг в честь Дня народного единства

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02 ноября 2018, 14:06Общество
В День народного единства, 4 ноября, в Пензе состоится праздничный митинг.
Жителей и гостей города приглашают в этот день на Юбилейную площадь. Начало мероприятия – в 10.00, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Затем для жителей пройдут развлекательные программы в парках культуры и отдыха. Так, в ПКиО «Комсомольский» на территории роллердрома в 12.00 состоится спортивно-развлекательное шоу «В единстве - наша сила!» (0+). А в парке имени Белинского в 14.00 – творческая программа «Если мы едины, мы не победимы!» (0+), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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