02 августа 2019, 15:04Общество

Пензенцев приглашают на массовый спортивный парад

В центральном парке имени Белинского в Пензе 10 августа пройдет парад (0+) в стиле «триколор».

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, мероприятие будет посвящено Дню физкультурника.

Участие в параде может принять любой желающий, у которого есть велосипед, самокат, ролики, гироскутер или скейтборд. Обязательным условием в заезде будет одежда – футболка одного из цветов российского флага: синий, белый или красный.

Начало мероприятия – 9.30, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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