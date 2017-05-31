31 мая 2017, 15:03Общество Пензенцев приглашают на массовую зарядку Фестиваль молодежного досуга «Энергия лета» (0+) пройдет на роллердроме в парке «Олимпийский» в День защиты детей, 1 июня.

Планируется, что в мероприятии будут участвовать 500 человек, среди которых – школьники и жители микрорайона, а также студенты пензенского колледжа информационных и промышленных технологий.

«В программе фестиваля предусмотрены массовая зарядка «Зарядись!», мастер-классы, товарищеские встречи по мини-футболу и волейболу, эстафета на роликах, выступление музыкальных групп, вокалистов и Клуба исторического фехтования «Святогор», - сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

После мероприятия, которое завершится в 13.30, участникам предложат кашу, приготовленную на полевой кухне. Вход - свободный.

Общество

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