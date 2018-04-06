Пензенцев приглашают на масштабную высадку саженцев

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06 апреля 2018, 19:29Общество
Председатель кооператива «Земляничный» Виктор Небога приглашает всех желающих принять участие в посадке деревьев в микрорайоне Заря. Совместная акция с участниками движения «Зеленая волна» намечена на конец апреля (0+).
Виктор Небога вместе с внуком собрал осенью 2000 желудей. Из маленького плода вырастит огромный дуб, говорит пензенец, правда, для этого потребуется ни один десяток лет. А пока комната заставлена небольшими пластиковыми емкостями, в которых на протяжении нескольких недель буквально на глазах растут будущие лесные великаны.
Идея создания дубового питомника у председателя кооператива «Земляничный» зародилась семь лет назад, когда он решил создать зону для отдыха и занятия спортом в микрорайоне Заря. Сегодня парк «Дружба» - это аллея Полярников, появившаяся там, в конце 2016 года, пруд и дендрарий, который насчитывает примерно 7500 деревьев. На территории в 30 гектаров Виктор высаживает клен, липу, сосну, березу, катальпу. Есть уже и несколько дубов.
«Все знают, что в «Тарханах» дуб посадил Лермонтов. Вот его уже давно нет, прошло два века, а дерево все стоит. Нас не будет, зато внук мой придет и скажет, что это дед посадил. Знаю уже наперед, что так оно и будет», - сказал Виктор Небога.
Очередную масштабную высадку саженцев он запланировал на 21 и 28 апреля. Помощников ждут по адресу: улица Земляничная,18. Каждому, кто примет участие в зеленой акции, энтузиаст обещает подарить саженец дуба.
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