Пензенцев приглашают на конкурс «Лига вожатых»

Пензенским вожатым предлагают принять участие в первом всероссийском конкурсе "Лига вожатых" (18+). Продемонстрировать свой талант и навыки общения с детьми смогут конкурсанты в возрасте от 18 лет с опытом работы не менее чем в одной смене.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Отрядный вожатый» и «Руководитель смены». К заявке необходимо прикрепить

подробный рассказ о себе и своем опыте работы. Оценивать компетенцию участников будут эксперты в области педагогики, а также руководители всероссийских центров «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан» и «Сириус».

Заявки можно подать до 25 ноября на специально созданную платформу вожатый.рф.