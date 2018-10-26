Пензенцев приглашают на конкурс «Лига вожатых»

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28 октября 2018, 14:22Общество
Пензенским вожатым предлагают принять участие в первом всероссийском конкурсе "Лига вожатых" (18+). Продемонстрировать свой талант и
навыки общения с детьми смогут конкурсанты в возрасте от 18 лет с опытом работы не менее чем в одной смене.
Конкурс проводится по двум номинациям: «Отрядный вожатый» и «Руководитель смены». К заявке необходимо прикрепить
подробный рассказ о себе и своем опыте работы. Оценивать компетенцию участников будут эксперты в области педагогики, а также руководители всероссийских центров «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан» и «Сириус».
Заявки можно подать до 25 ноября на специально созданную платформу вожатый.рф.
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