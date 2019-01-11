Пензенцев приглашают на хоккей в валенках

В Пензе на площади Ленина с 11 по 13 января пройдут спортивные мероприятия (0+). К участию приглашаются все желающие.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, 11 января в 15.00 состоятся соревнования по хоккею в валенках.

12 января с 15.00 до 17.00 будут работать площадки электронного лабиринта с элементами спортивного ориентирования, а также «Веселые старты».

А 13 января в 15.00 пройдет спортивно-массовое мероприятие, в рамках которого организуют показательные занятия по скандинавской ходьбе, будут площадки по перетягиванию каната, гиревому спорту, армрестлингу и дартсу, пишет ИА «Пенза-Пресс».