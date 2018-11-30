Пензенцев приглашают на фестиваль творчества инвалидов

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30 ноября 2018, 14:03Культура
В Пензе 30 ноября пройдет ежегодный фестиваль творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе!» (0+)
«Может быть, наши артисты и уступят профессионалам в умении брать высокие ноты, но вы мало где зарядитесь энергетикой, которая льется в зрительный зал», - отметили организаторы мероприятия.
В программе будет балет на колесах и много других номеров. Кроме того, в Пензу приедут выступить гости из Саратова и Саранска.
Фестиваль пройдет в Центре культуры и досуга. Начало – в 11.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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