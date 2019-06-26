Пензенцев приглашают на фестиваль молодежных культур

29 июня на набережной Города Спутника состоится фестиваль молодежных культур «Перспектива» (0+). С полудня до позднего вечера на всей территории парка гулянья не остановятся ни на минуту.

Большой праздник для поколения «Next». Под Пензой состоится второй областной фестиваль молодежных культур «Перспектива». Концертно-развлекательные площадки и различные мастер-классы развернутся на набережной Города Спутника. Все начнется в 12.00. Именно в это время откроется фестиваль диджеев, хедлайнером которого станет гость из столицы Иван Рудык.

«Помимо этого, на главной сцене будут выступления творческих коллективов как с районов области, так и пензенских. Будет дискотека, а перед Иваном Рудыковым выступит виас-клуб», - рассказал организатор областного фестиваля молодежных культур «Перспектива» Наиль Юсупов.

Шум и веселье будут царить до самого вечера. Пензенцы смогут посетить фестивали красок холи и граффити, чемпионаты по брейк-дансу и стритболу, соревнования по BMX-спорту, пенную дискотеку, показательные выступления по воркауту и паркуру, выступление команд КВН.

«Это будет на протяжении всего дня, параллельно, никакой очередности. То есть послушал диджея, посмотрел, как кто-то играет в баскетбол, затем на воркаут. Мне кажется, ничего подобного в Пензе нет. И этот праздник, мы уверены, с каждым годом будет только увеличиваться», - сказал организатор фестиваля молодежных культур «Перспектива» Игорь Лакодин.

В фестивале примут участие более 200 человек. Организаторы ожидают в день молодежи более 5000 зрителей.

«Мы приглашаем всех, потому что это не только для определенного возраста мероприятие. Весело и интересно будет всем. И родителям с детьми, и молодым людям, и взрослым жителям города», - рассказала министр культура и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.



Завершится фестиваль в 22.00 праздничным салютом.