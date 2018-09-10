Пензенцев приглашают на фестиваль фольклорных коллективов

Десятки коллективов из Пензы и области, а также из Санкт-Петербурга, Саранска и Липецка в течение двух дней будут сменять друг друга в непрерывном этническом марафоне.

«Выступление творческих коллективов будет проходить на импровизированной сцене возле филармонии. Бесплатная открытая площадка начнет работать с 15.00, мы постелим зеленый ковер и поставим удобные кресла», - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Марафон, начавшись под открытым небом, продолжился в большом зале «Пензаконцерта». На сцену поднимутся ведущие коллективы региона не только музыкальные, но и хореографические.

«Выступят «Злато-Серебро», «Вольница», «Казачья застава» и другие коллективы области. Цель фестиваля - развитие русского фольклора и культуры. В связи с этим, мы сделали цены минимальными - все билеты будут по 100 рублей», - рассказал директор «Пензаконцерта» Андрей Мамонов.

В рамках фестиваля гости смогут поближе познакомиться с ведущими артистами региона и принять участие в мастер-классах.

«В 2018 году мы решили ввести новшество - в органном зале состоится мастер-класс под названием «Гость из ванной» (6+), где все коллективы, по своему желанию, смогут рассказать о себе, чем они занимаются, а также исполнить композиции, которые неудобно петь на открытой площадке», - сказал руководитель ансамбля этнической музыки «Миряне» Елена Пыкова.

Также будет работать ярмарка декоративно-прикладного искусства. Фестиваль пройдет в Пензе с 14 по 15 сентября.