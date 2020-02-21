Пензенцев приглашают на экологическую фотовыставку

В Пензе в Литературном музее 20 февраля открылась фотовыставка «Зеленая волна - за зеленую Губернию!» (0+).

Выставку организовали по итогам деятельности активистов экологического движения «Зеленая волна» в полевом сезоне прошлого года. Защитники природы провели рейды по местам, где зафиксированы факты экологических правонарушений.

Наиболее значимые были по берегам водоема, расположенного между заводом «Биосинтез» и стадионом «Спартак», по району станции «Пенза-4», по набережной реки Мойка в районе ее устья, по месту владения реки Кашаевка в реку Сура, по Арбековскому лесу в районе станции «Арбеково», сообщили в пресс-центре облправительства.

Именно об этих и других экологических мероприятиях рассказывает фотовыставка, которая будет действовать в течение двух месяцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».