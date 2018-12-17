Пензенцев приглашают на дополнительный прием неврологов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 декабря 2018, 15:37Общество
22 декабря для жителей Пензенской области неврологи проведут дополнительный прием.
Врачи будут принимать в поликлиниках областного центра и районных больницах.
Записаться в Пензе можно через контакт-центр по телефону 99-91-30. Специалисты будут работать в поликлиниках №1, 2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,10 ,11 ,13 и 14.
Также неврологи примут пациентов в больницах Сердобского, Бековского, Кузнецкого, Нижнеломовского, Наровчатского, Никольского и Шемышейского районов, в медучреждениях Башмаковского, Белинского, Городищенского, Каменского, Лунинского, Мокшанского, Малосердобинского и Колышлейского районов, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
17 декабря 2018, 19:58Под Пензой построят новый мусорный полигон
17 декабря 2018, 19:51Пензенцы смогут оформить техпаспорт на дом со скидкой 50%
17 декабря 2018, 19:48В первом форуме пензенских МФЦ приняли участие более 500 человек
17 декабря 2018, 19:46В Пензе открылась резиденция Деда Мороза
17 декабря 2018, 19:36На увеличение зарплаты пензенских педагогов направят более 200 млн руб
17 декабря 2018, 19:28Бар на Шуисте поймали на продаже алкоголя подросткам
17 декабря 2018, 19:23На верность пензенскому УФСИН и стране присягнули 27 новобранцев
17 декабря 2018, 19:09Пензенские школьники презентовали Росгвардии робота-сапера