Пензенцев приглашают на дополнительный прием неврологов

Врачи будут принимать в поликлиниках областного центра и районных больницах.

Записаться в Пензе можно через контакт-центр по телефону 99-91-30. Специалисты будут работать в поликлиниках №1, 2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,10 ,11 ,13 и 14.

Также неврологи примут пациентов в больницах Сердобского, Бековского, Кузнецкого, Нижнеломовского, Наровчатского, Никольского и Шемышейского районов, в медучреждениях Башмаковского, Белинского, Городищенского, Каменского, Лунинского, Мокшанского, Малосердобинского и Колышлейского районов, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».