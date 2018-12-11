11 декабря 2018, 16:38Общество

Пензенцев приглашают на дополнительный прием к врачам-кардиологам

В нескольких медучреждениях Пензенской области 15 декабря будет организован дополнительный прием пациентов врачами-кардиологами.

Специалисты будут принимать в городских поликлиниках №1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, а также в кузнецкой межрайонной, неверкинской участковой больницах, пензенской, башмаковской, белинской, колышлейской и мокшанской районных больницах, а также в тамалинской участковой больнице, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Горожанам можно будет записаться на прием по телефону 999-130, а жителям области нужно будет обратиться в регистратуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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