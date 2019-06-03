Пензенцев приглашают на День поля

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03 июня 2019, 15:04Общество
В Пензенской области 28 июня пройдет ежегодное сельскохозяйственное мероприятие «День поля» (0+). В этом году оно состоится в селе Тимирязево Башмаковского района.
Мероприятие откроется работой выставок сельскохозяйственной техники и достижений в области растениеводства. Крупнейшие российские и зарубежные предприятия-изготовители представят участникам и гостям новые образцы и модели, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Также на выставочной площадке состоятся демопоказы сельскохозяйственной техники. Всего в выставке примут участие более 50 компаний по поставке сельскохозяйственной техники, семян, минеральных удобрений и средств защиты растений. Кроме того, запланировано посещение опытных делянок различных сортов сельскохозяйственных культур и осмотр семенных посевов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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