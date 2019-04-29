Пензенцев приглашают на «ДаншиноFEST»

Открывал выставку губернатор Иван Белозерцев. Там его пригласили принять участие в фестивале «ДаншиноFEST» (16+), который состоится 16 июня в мордовском селе Даньшино.

«Началось все с идеи возрождения сельских кулачных боев. Но затем пришла идея сделать целую культурную программу, выступление фольклорных коллективов, причем не только мордовских, но и русских, татарских. В этом году к нам приедут со всей России. Культура нашей провинции не должна исчезнуть. Я уверен, что возрождение интереса к ней вдохнет новую жизнь и в наши села», - отметил председатель оргкомитета инициативной группы и организатор фестиваля Николай Пиксин.

На площадках фестиваля представят свои работы ремесленники, причем не только пензенские, но и приглашенные из других областей. Они проведут мастер-классы для всех желающих. Выступят профессиональные исторические реконструкторы студии сценического фехтования «Бранд», гости праздника увидят дефиле в национальных костюмах, смогут поучаствовать в фотоконкурсе. Как и в прошлом году, ожидаются зрелищные кулачные бои. В планах у организаторов — еще много интересного.

Организаторы ожидают, что на фестиваль приедут от 5000 до 8000 гостей, пишет ИА «Пенза-Пресс».