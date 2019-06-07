Пензенцев приглашают на «Даншино FEST»

Всех желающих познакомиться с традициями мордовского народа ждут в Белинском районе Пензенской области. Там 16 июля пройдет второй межрегиональный историко-культурный фестиваль «Даншино FEST» (16+).

Год назад фестиваль собрал около 3000 человек. На этот раз организаторы строят еще более грандиозные планы и рассчитывают принять более 5000 гостей. Расширился и список участников. В Даньшино выступят московский казачий хор, ансамбль «Воронежские девчата», фольклорная группа «Торама» из Мордовии и многие другие.

Кроме того, гостей познакомят с обрядами и бытом мордвы. Одним из наиболее зрелищных событий праздника обещают стать традиционные кулачные бои.

«Будет много желающих, в том числе - в 2019 году ко мне подходили представители женского пола, которые хотели бы выйти на площадку. Я был приятно удивлен. Если девушек не будет, она не против и с ребятами выступить. Хотим, чтобы этот праздник стал визитной карточкой Пензенского региона, и мы это сделаем», - сказал председатель оргкомитета фестиваля «Даншино FEST-2019» Николай Пиксин.

«Объединяя ресурсы, мы делаем интересное для людей, для местности мероприятие, которое сохраняет нашу историю и культурное наследие», - отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.



Одним из главных вопросов, касающихся фестиваля, стала транспортная доступность. В ближайшие несколько дней организаторы должны решить вопрос с доставкой гостей фестиваля автобусами из Пензы.