Пензенцев приглашают на центральный городской каток

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06 декабря 2017, 17:31Общество
Стал известен режим работы ледового катка на площади имени Ленина в Пензе.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, каток будет работать с 30 декабря 2017 по 8 января 2018 года – с 10.00 до 20.00
С 9 января 2018 каток будет работать: вторник–пятница – с 15.00 до 20.00, суббота-воскресенье с 10.00 до 20.00.
Для всех желающих будет организован прокат инвентаря.
Вход на каток - бесплатный, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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