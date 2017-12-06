06 декабря 2017, 17:31Общество Пензенцев приглашают на центральный городской каток Стал известен режим работы ледового катка на площади имени Ленина в Пензе.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, каток будет работать с 30 декабря 2017 по 8 января 2018 года – с 10.00 до 20.00

С 9 января 2018 каток будет работать: вторник–пятница – с 15.00 до 20.00, суббота-воскресенье с 10.00 до 20.00.

Для всех желающих будет организован прокат инвентаря.

Вход на каток - бесплатный, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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