Пензенцев приглашают на большую уборку берегов Суры

В мероприятиях по уборке могут принять участие все желающие. В Пензе акция стартует в 11:00 у подвесного моста «Дружбы» со стороны ул. Злобина, сообщили в пресс-центре облправительства.

Организаторами акции являются Пензенское областное отделение Русского географического общества, фонд экологического движения «Зеленая волна» при поддержке регионального правительства, администрации города, областного Росприроднадзора и ПГУ.

Ранее мы писали о горах мусора на берегу Сурского водохранилища и о массовой гибели рыбы в водоеме.

Также журналисты «Пенза-Пресс» подготовили виртуальную экскурсию по обновленной набережной реки Суры в Пензе. Посмотреть, как она выглядит сейчас, можно, перейдя по ссылке, пишет ИА «Пенза-Пресс».