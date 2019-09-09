09 сентября 2019, 17:08Общество

Пензенцев приглашают на большую уборку берегов Суры

В Пензенской области 14 сентября состоится региональная экологическая акция «День реки Суры» (0+).

В мероприятиях по уборке могут принять участие все желающие. В Пензе акция стартует в 11:00 у подвесного моста «Дружбы» со стороны ул. Злобина, сообщили в пресс-центре облправительства.

Организаторами акции являются Пензенское областное отделение Русского географического общества, фонд экологического движения «Зеленая волна» при поддержке регионального правительства, администрации города, областного Росприроднадзора и ПГУ.

Ранее мы писали о горах мусора на берегу Сурского водохранилища и о массовой гибели рыбы в водоеме.

Также журналисты «Пенза-Пресс» подготовили виртуальную экскурсию по обновленной набережной реки Суры в Пензе. Посмотреть, как она выглядит сейчас, можно, перейдя по ссылке, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - http://pnzreg.ru/news/ekologiya/181904/

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