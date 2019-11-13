Пензенцев приглашают на благотворительные оперные концерты

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13 ноября 2019, 15:06Культура
В Пензенской области пройдут благотворительные концерты (0+), целью которых является привлечение внимания общества к проблемам пожилых людей и их поддержка.
Мероприятия организует благотворительный фонд «Опера добра», официально зарегистрированный в начале 2019 года.
«Поддержку пенсионерам мы выражаем через музыку – организуем благотворительные концерты. Программа выступлений включает в себя произведения русской и итальянской классической оперы, русские романсы, народные песни, а также произведения советских авторов», - рассказали ИА «Пенза-Пресс» в фонде.
На концертах выступают молодые оперные певцы и лауреаты международных конкурсов, для пожилых гостей готовят подарки.
Жителей Пензенской области приглашают на благотворительные мероприятия, которые пройдут:
- 14 ноября в 11 часов - в областном центре реабилитации (пос. Монтажный, улица им. Ушакова, 14), в 16 часов - в доме ветеранов (ул. Собинова, 9);
- 15 ноября в 10:30 - в Золотаревском доме-интернате для престарелых и инвалидов (пос. Золотаревка, ул. Комсомольская, 17а), в 16 часов - в Сурском доме-интернате для престарелых и инвалидов (Городищенский район, г. Сурск, ул. Театральная, 2);
- 16 ноября в 10 часов - в Бековском пансионате ветеранов войн и труда (Белинский район, р.п. Беково, ул. Советская, 32г), в 14 часов - в Сердобский дом ветеранов (г. Сердобск, ул. Ленина, 2), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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