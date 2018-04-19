Пензенцев приглашают на «Библионочь-2018»

21 апреля все библиотеки Пензы и области будут работать по особому графику. Большинство из них - до полуночи. А областная библиотека для детей и юношества - до двух часов ночи. Пензенская область присоединится к всероссийской акции «Библионочь» (0+). Она призвана вернуть интерес к книгам и чтению, а также повысить имидж библиотек.

Пензу ожидает масштабное культурное событие. В нем примут участие все библиотеки города и области и даже учреждения объединения государственных литературно-мемориальных музеев. «Библионочь-2018», по оценкам специалистов, станет самой массовой за время существования акции.

«Хочется отметить популярность таких акций. Они с каждым годом становятся все популярнее, количество участников растет в геометрической прогрессии», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Седьмая по счету акция «Библионочь» - это коллаж из совершенно разных мероприятий, объединенных общим девизом - «Магия книги». Посетителей библиотек и литературно-мемориальных музеев ждут мастер-классы, квесты, спектакли и кинопоказы.

«В акции впервые принимает участие университет кино и телевидения Санкт-Петербурга. Мы приглашаем всех на большой показ короткометражных фильмов по произведениям Платонова, Куприна и других русских и зарубежных классиков», - сказала директор Пензенской областной библиотеки им. Лермонтова Марина Осипова.

Короткометражные фильмы по произведениям классиков, кстати, фестивальные, покажут в областной библиотеке им. Лермонтова. Там также можно будет принять участие в обсуждении самых популярных современных изданий. Встречу любителей книг проведет литературное общество «ОБчитано». Более того, Лермонтовка предоставит возможность пообщаться с теми, кто поднимает престиж литературы с помощью театральных постановок. Художественный руководитель областного театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков ответит на все интересующие вопросы.

«Все публикации по теме можно отслеживать по хештегу «Библионочь-2018». И, конечно же, мы призываем всех пользователей активно выкладывать фотографии и видео, вести прямые трансляции и выкладывать их в Сеть, чтобы не только в Пензенской области знали о том, как ярко и интересно проходит мероприятие, но и во всей России», - сказала сотрудник регионального центра поддержки русского языка и чтения Пензенской областной библиотеки им. Лермонтова Екатерина Аксенова.

Для юных пензенцев приготовили особую программу - «Библиосумерки» (0+). Это увлекательное действо, состоящее из игр, викторин, научных опытов и поисков артефактов. В областной библиотеке для детей и юношества вечером 21 апреля будут открыты «Тайная комната», «Алхимическая лаборатория», «Зеркальная гостиная» и «Кабинет сказочника».

Изюминкой станут экскурсии в библиотечные фонды редких книг. Как обещают организаторы акции, сделать селфи с уникальными изданиями сможет любой желающий. А тем, кто захочет необыкновенных эмоций, сотрудники Лермонтовки предлагают назначить свидания на «Балконе любви». С 12 этажа здания открывается великолепный вид на ночную Пензу. Чтобы досконально изучить программу мероприятия, можно зайти на сайт «Культура.рф». Там размещена информация обо всех учреждениях, участвующих в акции.