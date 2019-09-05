Пензенцев приглашают на бесплатный кинопоказ

Пензенцам покажут четыре фильма: в 12:00 – мультфильм «Белка и Стрелка звездные собаки» (0+), в 15:00 – военная драма «А зори здесь тихие» (12+), в 18:00 все желающие смогут посмотреть кинофильм «Брестская крепость» (16+). Завершит киномарафон в 21:00 спортивная драма «Чемпионы» (6+).

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что киносеансы смогут посетить и люди с ограничениями по зрению и слуху, так как все фильмы содержат тифлокомментарии и субтитры.

Показ будет проходить в большом зале ККЗ «Октябрь», вход - свободный, пишет ИА «Пенза-Пресс».