05 сентября 2019, 14:36Общество

Пензенцев приглашают на бесплатный кинопоказ

В пензенском киноконцертном зале «Октябрь» 7 сентября состоится киномарафон.

Пензенцам покажут четыре фильма: в 12:00 – мультфильм «Белка и Стрелка звездные собаки» (0+), в 15:00 – военная драма «А зори здесь тихие» (12+), в 18:00 все желающие смогут посмотреть кинофильм «Брестская крепость» (16+). Завершит киномарафон в 21:00 спортивная драма «Чемпионы» (6+).

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что киносеансы смогут посетить и люди с ограничениями по зрению и слуху, так как все фильмы содержат тифлокомментарии и субтитры.

Показ будет проходить в большом зале ККЗ «Октябрь», вход - свободный, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1085072/

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