Пензенцев приглашают на бесплатный кинопоказ

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 сентября 2019, 14:36Общество
В пензенском киноконцертном зале «Октябрь» 7 сентября состоится киномарафон.
Пензенцам покажут четыре фильма: в 12:00 – мультфильм «Белка и Стрелка звездные собаки» (0+), в 15:00 – военная драма «А зори здесь тихие» (12+), в 18:00 все желающие смогут посмотреть кинофильм «Брестская крепость» (16+). Завершит киномарафон в 21:00 спортивная драма «Чемпионы» (6+).
В пресс-службе горадминистрации сообщили, что киносеансы смогут посетить и люди с ограничениями по зрению и слуху, так как все фильмы содержат тифлокомментарии и субтитры.
Показ будет проходить в большом зале ККЗ «Октябрь», вход - свободный, пишет ИА «Пенза-Пресс».
05 сентября 2019, 17:08В Пензе обнаружили «кладбище машин»
05 сентября 2019, 16:38В Спасском районе иностранец пытался откупиться от полицейского
05 сентября 2019, 16:07Арт-поместье «Новые берега» в Богословке ищет жителей
05 сентября 2019, 15:37Перевозчику направили требование чаще пускать маршруты из Ахун
05 сентября 2019, 15:06На ул. Заовражной заменят 600 метров водопроводных сетей
05 сентября 2019, 14:36Пензенцев приглашают на бесплатный кинопоказ
05 сентября 2019, 14:06Двое мужчин попали в больницу после ДТП в Камешкирском районе
05 сентября 2019, 13:26Губернатор подарил районным СМИ 26 машин