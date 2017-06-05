05 июня 2017, 15:01Здоровье Пензенцев приглашают на бесплатное УЗИ 10 июня в Пензе пройдет акция «День УЗИ».

В этот день взрослых и детей приглашают на ультразвуковое обследование без направления врача. Исследования проведут на базе поликлиники Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко, ГБУЗ «Городская поликлиника» и «Городская детская поликлиника".

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, записаться на прием можно по телефонам: 999-130 – для взрослых и 990-130 – для детей.

В этот день в медицинских организациях региона будут принимать неврологи, оториноларингологи и терапевты, а также любой желающий получит возможность сдать необходимые анализы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Здоровье

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