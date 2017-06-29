Пензенцев приглашают к неврологам, терапевтам и на УЗИ

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 июня 2017, 15:32Общество
Врачи различных специальностей будут принимать жителей Пензенской области в выходной день.
8 июля в медицинских организациях региона организуют приемы терапевтов и неврологов, также в этот день жители области смогут пройти УЗИ без направления врача, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
С 8.00 до 13.00 неврологи будут принимать население в следующих поликлиниках Пензы:
№ 1 - ул. Набережная р. Мойки, 51 , телефоны регистратуры: 32-15-07, 99-87-19;
№ 2 - ул. Володарского, 34, 56-35-43, 98-33-22,
№ 3 - ул. Светлая, 1, 99-60-51,
№ 6 - ул. Гагарина, 24, 49-83-95,
№ 7 - ул. Аустрина,160, 99-98-52, 99-98-54,
№ 8 - ул. Краснова, 60, 99-20-78, 99-15-39,
№ 10 - ул. Пушанина, 9а, 99-38-66,
№ 12 - ул. Мира, 43, 99-60-51,
№ 13 - ул. Кронштадтская, 12, 98-20-08.
Терапевты будут вести прием во всех 14 поликлиниках ГБУЗ «Городская поликлиника».
Записаться на прием можно через сайт «Penzadoctor», по номеру: 999-130 или по телефонам регистратур.
«В районах области запись к врачам и на исследования осуществляется через Интернет-ресурс «Penzadoctor» либо по телефонам регистратур соответствующих медицинских организаций», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.
29 июня 2017, 16:36В Пензенской области поймали пьяных мотоциклистов
29 июня 2017, 16:07В ДТП в Каменском районе погиб мужчина
29 июня 2017, 15:32Пензенцев приглашают к неврологам, терапевтам и на УЗИ
29 июня 2017, 15:03Пензенская полиция рассказала, как бороться с коллекторами
29 июня 2017, 14:35Кувайцев проконтролировал ремонт водопровода на набережной Суры
29 июня 2017, 14:10Белозерцев: Обмен опытом и совместные проекты стратегически важны для нас
29 июня 2017, 13:36Пензенские выпускники справились с ЕГЭ по иностранным языкам
29 июня 2017, 13:04Опубликован список пензенских пляжей, на которых можно купаться