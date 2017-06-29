29 июня 2017, 15:32Общество Пензенцев приглашают к неврологам, терапевтам и на УЗИ Врачи различных специальностей будут принимать жителей Пензенской области в выходной день.

8 июля в медицинских организациях региона организуют приемы терапевтов и неврологов, также в этот день жители области смогут пройти УЗИ без направления врача, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

С 8.00 до 13.00 неврологи будут принимать население в следующих поликлиниках Пензы:

№ 1 - ул. Набережная р. Мойки, 51 , телефоны регистратуры: 32-15-07, 99-87-19;

№ 2 - ул. Володарского, 34, 56-35-43, 98-33-22,

№ 3 - ул. Светлая, 1, 99-60-51,

№ 6 - ул. Гагарина, 24, 49-83-95,

№ 7 - ул. Аустрина,160, 99-98-52, 99-98-54,

№ 8 - ул. Краснова, 60, 99-20-78, 99-15-39,

№ 10 - ул. Пушанина, 9а, 99-38-66,

№ 12 - ул. Мира, 43, 99-60-51,

№ 13 - ул. Кронштадтская, 12, 98-20-08.

Терапевты будут вести прием во всех 14 поликлиниках ГБУЗ «Городская поликлиника».

Записаться на прием можно через сайт «Penzadoctor», по номеру: 999-130 или по телефонам регистратур.

«В районах области запись к врачам и на исследования осуществляется через Интернет-ресурс «Penzadoctor» либо по телефонам регистратур соответствующих медицинских организаций», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Общество

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