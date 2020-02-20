Пензенцев приглашают бесплатно поплавать в «Дельфине»

20 февраля 2020, 12:03Общество
В селе Засечное Пензенской области в бассейне «Дельфин» в рамках проекта «Жить активно – здорово!» 21 февраля пройдут бесплатные заплывы.
Поплавать можно будет с 11 до 14 часов. Также в «Дельфине» пензенцам предложат проверить здоровье, а также попробовать свои силы в сдаче норм ГТО.
В пресс-службе регионального минспорта уточнили, что каждый участник сможет измерить объем талии, вычислить индекс массы тела, узнать артериальное давление, определить уровень глюкозы, холестерина в крови, насыщаемости капиллярной крови кислородом, а также получить рекомендации специалистов.
Отмечается, что всем, кто пообщается с медиками, дадут сертификаты на бесплатное посещение бассейна.
Возрастные ограничения – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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