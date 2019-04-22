Пензенцев пригашают на ярмарку сельхозпроизводителей

На Фонтанной площади прошла ярмарка сельхозпроизводителей. На нее съехались владельцы личных подсобных хозяйств и представители предприятий со всей Пензенской области. Организаторы подчеркнули: в ассортименте исключительно молочная продукция, в том числе - сыр и творог, хлебобулочные изделия, а также мед. Мяса среди этой продукции не было. Ведь по условиям продажи для его реализации весной необходимо специальное оборудование: холодильники и морозильные камеры.

«У нас личное подсобное хозяйство. На ярмарки приглашают с районной администрации. Чтобы реализация была, в основном, продукция пчеловодства представлена. Малина также растет, грибы собираем», - рассказал представитель личного подсобного хозяйства из Лопатинского района Сергей Яценко.

В следующие выходные ярмарка с Фонтанной площади переместится в сквер на улице Славы (0+). Кардинально изменится ее ассортимент. В основном, на ней будут продавать семена и саженцы для наступающего дачного сезона.

Напомним, что постоянная продуктовая ярмарка также действует на улице Суворова, на месте бывшего депо.