Пензенцев пригашают на ярмарку сельхозпроизводителей

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22 апреля 2019, 19:59Общество
На Фонтанной площади прошла ярмарка сельхозпроизводителей. На нее съехались владельцы личных подсобных хозяйств и представители предприятий со всей Пензенской области. Организаторы подчеркнули: в ассортименте исключительно молочная продукция, в том числе - сыр и творог, хлебобулочные изделия, а также мед. Мяса среди этой продукции не было. Ведь по условиям продажи для его реализации весной необходимо специальное оборудование: холодильники и морозильные камеры.
«У нас личное подсобное хозяйство. На ярмарки приглашают с районной администрации. Чтобы реализация была, в основном, продукция пчеловодства представлена. Малина также растет, грибы собираем», - рассказал представитель личного подсобного хозяйства из Лопатинского района Сергей Яценко.
В следующие выходные ярмарка с Фонтанной площади переместится в сквер на улице Славы (0+). Кардинально изменится ее ассортимент. В основном, на ней будут продавать семена и саженцы для наступающего дачного сезона.
Напомним, что постоянная продуктовая ярмарка также действует на улице Суворова, на месте бывшего депо.
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