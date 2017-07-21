23 июля 2017, 13:15Общество Пензенцев предупреждают об опасностях ныряния В Пензе, наконец, установилась по-настоящему летняя погода. Вода прогрелась, и жители региона оккупировали берега водоемов. В связи с этим, спасатели и врачи предупреждают - купание в незнакомых местах может быть чревато последствиями, особенно - для любителей понырять.

Летнее развлечение зачастую связано с риском для жизни. Для любителей острых ощущений просто искупаться в реке или в пруду - мало. Нырнуть в воду с головой, да еще и с высоты - вот настоящий экстрим! Однако, о том, что поиски адреналина могут закончиться трагедией, задумываются редко.

«Ощущения такие, когда тренируешь себя, переламываешь, стараешься и это весело, страшно, тем более я плохо плаваю, но все же учусь», - рассказал один из отдыхающих.

«Есть доля опасности в этом, много травм я знаю, но хочется постичь что-то новое, новые глубины, новые озера», -поделился впечатлениями любитель экстремальных развлечений.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют не прыгать в воду вниз головой. Об этом отдыхающим рассказывают в ходе ежедневных профилактических рейдов.

«Правила поведения на воде предписывают и даже запрещают нырять с пристаней, в незнакомых местах, с надувных матрасов, с берега, если это не предусмотренное местом отдыха - под водой могут быть штыри, камни или бревна», - рассказал заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС города Пензы Александр Дерябин.

По словам специалистов, опасность часто подстерегает даже в знакомом водоеме: рельеф дна за год может измениться. Течение может намыть новую отмель и при нырянии глубина окажется недостаточной.

Если уж рисковать здоровьем и жизнью ради адреналина, то лучше перестраховаться: прыгать в воду, да и просто купаться нужно на специально оборудованных пляжах, где организован спасательный пост. При необходимости профессиональный спасатель окажет первую помощь. В Пензе такое место - только на ГПЗ-24. Здесь дежурный следит за отдыхающими каждый день с 9 утра до 9 вечера. Однако, по словам специалистов, чтобы избежать тяжелых последствий, даже рисковать следует с умом.

«Непрофессионалам я могу порекомендовать, чтобы не лезли на те тарзанки, которые выше 2-3 метров от воды - выше - это уже опасно. 2-3 метра, если даже ты упадешь плашмя - ничего страшного, немножко больно будет. Также при входе в воду нужно , чтобы ноги были вместе, коленки должны быть чуть согнуты», - посоветовал тренер-преподаватель отделения по прыжкам в воду специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта города Пензы Анатолий Макаренко.

Если вы оказались свидетелем того, что человек нырнул и не вынырнул, а спасателя рядом нет - пострадавшего нужно как можно скорее вытащить из воды. Уже на берегу ему необходимо оказать первую медицинскую помощь.

«Мы доставили потопающего на берег - кладем его на колено, для того, чтобы извлечь воду из легких - бьем не сильно между лопаток. Если вода вышла, отошел человек, то уже все хорошо. Если не получается, у человека вода не выходит и чувствуем то, что ему дальше это не помогает - кладем на спину и начинаем делать искусственное дыхание», - рассказал Анатолий Макаренко.

Если человек ударился головой о дно, он может получить черепно-мозговую травму, сломать шейные позвонки и на всю жизнь остаться инвалидом.

«При повреждении и переломах шейных позвонков, спинного мозга наступает такое страшное состояние, когда у человека перестают работать ноги, руки, нарушается функция тазовых органов. Травма шейного отдела позвоночника тем коварна, что восстановление наступает крайне тяжело, крайне медленно и далеко не всегда является полным», - рассказал заведующий отделением травматологии № 1 клинической больницы № 6 имени Захарьина Владимир Миронов.

Пензенские больницы этим летом с подобными травмами пока не поступал ни один житель региона. Однако, есть пациент из Мордовии, который отдыхал в Нижнем Ломове и, ныряя, получил травму шейного отдела позвоночника. Сейчас он проходит лечение, но врачи делать оптимистичные прогнозы пока не спешат.



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