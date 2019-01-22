Пензенцев предупреждают об опасности выхода на лед

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22 января 2019, 16:04Общество
22 января сотрудники управления по делам ГОЧС Пензы обследовали, в каком состоянии находится лед на Суре.
По результатам проверки выяснилось, что лед - недостаточно прочный, с промоинами. На Суре он намерзает поэтапно. Даже в морозы под снегом на льду появляется вода.
«Снег является природным теплоизолятором, под ним лед становится более тонким», - отметили в пресс-службе горадминистрации.
Замеры льда показали, что его толщина у берега составляет три-семь сантиметров, а ближе к центру реки – один-пять сантиметров. Поэтому выходить туда нельзя, несмотря на мороз.
Также пензенцам напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно немедленно звонить по телефон «112».
Напомним, 20 января в Пензенской области произошла трагедия - утонул ребенок, провалившийся под лед, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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