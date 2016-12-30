30 декабря 2016, 19:39Общество Пензенцев предупреждают об опасности выхода на лед Пока другие отдыхают, они работают. Сотрудники центра ГИМС главного управления регионального МЧС России проводят рейды по водоемам Пензенской области.

По словам спасателей, рыбаки, промышляющие подледным ловом, подвергают себя большой опасности.



Сотрудники МЧС предупреждают: пензенские водоемы таят смертельную опасность. В первую очередь, эту информацию стараются донести до тех, кто любит зимнюю рыбалку. Запретить подледную ловлю нельзя, а вот рассказать о существующих рисках - прямая обязанность спасателей. Например, под слоем снега лед имеет разную толщину, а местами могут быть промоины и полыньи.

В ходе профилактических рейдов пензенцам раздают специальные памятки с информацией о том, как не допустить ЧП, и как вести себя в критической ситуации.

«Соблюдайте меры безопасности! Не выходите на лед в ночное время. При переходе реки группами необходимо выдержать расстояние пять-шесть метров. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, в случае опасности можно его сбросить», - сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Специалисты также рекомендуют особенно внимательно следить за детьми и не разрешать им выходить на лед водоемов.

Общество

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