Пензенцев предупреждают об опасности схода наледи с крыш

Пензенцев просят быть осторожнее – с крыш возможен сход наледи. Соответствующее обращение появилось на сайте администрации Пензы.

При наличии сосулек на крыше многоэтажки в мэрии рекомендуют обращаться в управляющую компанию.

«Согласно существующим нормам, ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих сооружения предприятий, независимо от их форм собственности», - отмечают в администрации.

На местах очистки крыш должны размещаться знаки, запрещающие пешеходное движение, ограждения.

«Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Стоит соблюдать осторожность и не приближаться к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху шум, как можно быстрее следует прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», - советует пресс-служба мэрии.

За информацией об обслуживающей организации можно обратиться по телефонам: 05, 63-10-00, 63-10-03.

Кстати, в регионах России уже есть несчастные случаи, связанные со сходом наледи с крыш. В Череповце на водителя «Спецавтотранса» при закрытии ворот гаражного бокса с крыши упала глыба снега. Мужчина получил тяжелую травму. По факту ЧП следствие проводит проверку.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».