Пензенцев предупреждают об опасности покупки сомнительных продуктов

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16 ноября 2017, 17:32Общество
В Бессоновском районе Пензенской области провели рейд по выявлению торговых точек в несанкционированных местах.
Так, в ходе проверки сотрудники выявили случай продажи сырого свиного кускового сала весом 2 кг без ветеринарных сопроводительных документов. Торговое место находилось рядом с дорогой, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
В отношении продавца составили протокол, ему назначили штраф - 500 рублей.
«Употребляя в пищу продукты животного происхождения, купленные с рук в местах несанкционированной торговли, пензенцы рискуют получить пищевое отравление, заражение вирусными, бактериальными и паразитарными заболеваниями, вплоть до летального исхода», - напоминает пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.
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