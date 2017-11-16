16 ноября 2017, 17:32Общество Пензенцев предупреждают об опасности покупки сомнительных продуктов В Бессоновском районе Пензенской области провели рейд по выявлению торговых точек в несанкционированных местах.

Так, в ходе проверки сотрудники выявили случай продажи сырого свиного кускового сала весом 2 кг без ветеринарных сопроводительных документов. Торговое место находилось рядом с дорогой, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В отношении продавца составили протокол, ему назначили штраф - 500 рублей.

«Употребляя в пищу продукты животного происхождения, купленные с рук в местах несанкционированной торговли, пензенцы рискуют получить пищевое отравление, заражение вирусными, бактериальными и паразитарными заболеваниями, вплоть до летального исхода», - напоминает пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Общество

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