Пензенцев предупреждают об опасности на дороге в микрорайоне Север

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01 августа 2018, 17:06Происшествия
Жительница Пензы разместила в Сети пост с предостережением о том, что в микрорайоне Север существует опасность провалиться под землю.
«Открыт люк около базы «Мастер дом». Осторожно», - написала женщина в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте».
В подтверждение своих слов она приложила фотографию с места. На снимке видно, что рядом с открытым люком лежит крышка. В комментариях к посту несколько человек отметили, что пензячка могла бы сама прикрыть образовавшуюся дыру.
«То есть девушке вы предлагаете закрыть люк? Непреподъемную крышку? Сильно», - ответил на это пользователь Александр.
По данному факту информагентство направило официальный запрос.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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