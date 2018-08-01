Пензенцев предупреждают об опасности на дороге в микрорайоне Север

Жительница Пензы разместила в Сети пост с предостережением о том, что в микрорайоне Север существует опасность провалиться под землю.

«Открыт люк около базы «Мастер дом». Осторожно», - написала женщина в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

В подтверждение своих слов она приложила фотографию с места. На снимке видно, что рядом с открытым люком лежит крышка. В комментариях к посту несколько человек отметили, что пензячка могла бы сама прикрыть образовавшуюся дыру.

«То есть девушке вы предлагаете закрыть люк? Непреподъемную крышку? Сильно», - ответил на это пользователь Александр.

По данному факту информагентство направило официальный запрос.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».