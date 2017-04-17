Пензенцев предупреждают об опасности на дороге из-за снега

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17 апреля 2017, 15:04Общество
Региональное УГИБДД распространило предупреждение об изменении погодных условий и ухудшении ситуации на пензенских дорогах.
По данным управления, на территории региона ожидается выпадение дождя и снега, что может привести к ухудшению дорожной обстановки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Особой осторожности просят и от пешеходов, поскольку в плохую погоду снижается видимость на дорогах и увеличивается тормозной путь.
«Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами», — отмечают в управлении.
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