Пензенцев предупреждают об опасном растении-паразите

Будьте бдительны! Этот сорняк так же опасен для урожая как засуха и затяжные проливные дожди! Повилика – растение-паразит, уже натворившее немало бед в южных регионах, попало и на поля нашей области. Как локализовать ареал распространения этого паразита - обсуждают ученые и сотрудники Россельхознадзора. До посевной осталось несколько месяцев, поэтому тактику действий надо выработать уже сейчас.

Можно ли из выросшей сахарной свеклы сделать гербарий? Да, если над ней поработала повилика. Для пензенских фермеров, занимающихся растениеводством это враг №1. Если сорняк появится на поле, хорошего урожая не будет.



«Что она делает? Своими побегами она оплетает растение-хозяина, фактически своими присосками впивается в стебель и начинает выкачивать нужные ему полезные вещества», - рассказала научный сотрудник пензенского филиала Всероссийского центра карантина растений Екатерина Сухолазова.

Как спасти пензенские пашни от растения-паразита, обсудили сотрудники Россельхознадзора, и научно-исследовательских вузов. Повод для тревоги более чем серьезный. Если в 2018-м в регионе выявили менее 20 мест распространения повилики, то в прошлом году - уже 25!



Сорняк может перекинуться на зерновые культуры. А их выращивание - одна из главных статей дохода для пензенских аграриев. В обработку почвы, приобретение горючего семян и удобрений они ежегодно вкладывают немалые средства, но все их старания повилика может свести на нет.

«Может быть и потеря урожая, и большие репутационные риски. Если взять какое-то семенное хозяйство - с ним просто никто не будет работать, если у него будут случаи обнаружения», - отметил директор филиала ФГБУ Всероссийского института карантина растений Алексей Сафонов.

Порой, обнаружив на частном поле растение-паразит, все, что остается инспекторам, - это вступить с его владельцем в переписку. Применять оперативные меры мешает несовершенство закона.

«Хорошо, когда производители откликаются, принимают какие-то меры, борются с этим сорняком», - сказал государственный инспектор отдела Управления Россельхознадзора по Пензенской области и республике Мордовия Евгений Сухолазов.

В прошлом году очаги повилики были зафиксированы на землях Тамалинского и Бековского районов. Специалисты Россельхознадзора намерены не допустить распространения опасного сорняка за пределы этих территорий, а в будущем и вовсе от него избавиться.