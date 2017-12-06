06 декабря 2017, 14:33Общество Пензенцев предупреждают об ограничении движения на трассе М-5 «Урал» Госавтоинспекция Пензенской области предупреждает граждан о введении временного ограничения движения на дороге федерального значения М-5 «Урал».

Ограничения начали действовать с 6 декабря, их ввели из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба отдела пропаганды регионального управления ГИБДД.

Распространяется запрет проезда грузовых транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения Самарской области:

- М-5 «Урал» с 890 км +000 м по 1194 км + 766 м;

- М-5 «Урал» (подъезд к Самаре) с 0 км +000 м по 12 км +000 м;

- М-5 «Урал» (подъезд к Ульяновску) с 294 км + 500 м по 328 км +400 м;

- Р-228 автодорога «Сызрань – Саратов – Волгоград» с 17 км + 900 м по 25 км + 260 м;

- M-5 «Урал» (подъезд к Оренбургу) с 10 км + 800 м по 132 км + 565 м;

- А-300 автодорога «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» с 8 км + 650 м по 172 км + 800 м.

Планируемое время окончания ограничения – 6 декабря 17.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Пензенская Госавтоинспекция рекомендует перенести поездки на более поздние сроки, либо использовать для поездок в направлении Самарской области альтернативные виды транспорта», - добавили в пресс-службе.

Общество

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